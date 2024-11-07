Гибридный седан Toyota Corolla Altis обновился для рынков Азии

Пройдет совсем немного времени, прежде чем мы увидим совершенно новую Toyota Corolla. По крайней мере так утверждают сообщения из Японии. Говорят, что она выйдет к концу 2025 года. Но этом не мешает компании обновлять текущую итерацию этой популярной модели.

На днях модернизации подверглась азиатская версия Corolla с приставкой Altis. Гибридному седану достался новый литий-ионный аккумулятор.

Altis подвергся первому в его истории кардинальному пересмотру гибридной системы. На протяжении десятилетий Toyota использовала никель-металлгидридные батареи даже в моделях Lexus. Новый литий-ионный аккумулятор прибавил в емкости с 3,6 до 4 Ач, что потенциально улучшит экономичность машины.

Помимо батареи Corolla Altis 2025 обзавелась обновленной версией GR Sport, включающей в себя полностью переработанный бампер в стиле GR Yaris и GR Corolla, а также новые прозрачные задние фонари, спойлер на крышке багажника и черную крышу.

Интерьер претерпел несколько обновлений и теперь включает в себя сиденья с электроприводом и регулировкой в восьми направлениях, рулевое колесо с логотипом GR и красные ремни безопасности.

Если не брать в счет новую батарею, аппаратное обеспечение трансмиссии осталось без изменений. Приводит в движение новый Corolla Altis 1,8-литровый ДВС на 97 лошадиных сил и 142 Нм, работающий по циклу Аткинсона. Связку ему составляет электромотор мощностью 71 «силу» и 163 Нм. Общая производительность системы равна 121 л.с.

Первым рынком для реформенной 4-дверки Corolla Altis станет Таиланд, а затем машина станет доступна в других странах этого региона.