Показан Toyota LC Prado, без которого в мире всем будет очень плохо

Когда по телевизору показывают новости, в которых в сложные регионы планеты доставляется гуманитарная помощь, в числе машин почти всегда можно увидеть одну или две Toyota. Общее портфолио таких автомобилей недавно пополнилось совершенно новым Toyota Land Cruiser Prado (J250), премьера которого состоялась в прошлом году.

Разумеется, это не простой «Прадо», а сильно доработанный. Машину создавали представители компании Toyota Gibraltar Stockholdings (TGS), которая специализируется на выпуске автомобилей для гуманитарных целей.

Внешне LC Prado, созданный для помощи людям, выглядит гораздо круче, чем стоковый внедорожник. Автомобиль оснастили различными «вкусностями», которые делают его еще более способным и надежным при преодолении бездорожья.

В основе специального «Прадо» лежит версия начального уровня без каких-либо излишеств. Затем исходник оснащают стальным бампером спереди и вездеходными шинами, после чего в бампер интегрируется антенна Codan и автомобилю добавляются светодиодные фары дальнего света ARB и лебедка.

Следом в арсенал японского «вездехода» входят сетка для защиты решетки радиатора от камней, экспедиционный и очень вместительный багажник на крыше, на котором закрепляются вспомогательные фонари, солнечные панели, лопаты и домкрат.

Задний бампер машины идет под списание. Вместо него устанавливается стальная конструкция, которая служит заменителем для крепления запасного колеса и 20-литровой канистры.

Но на этом изменения автомобиля не останавливаются. Подвеска внедорожника модернизируется, а днище защищается стальными пластинами.

Поскольку такие Prado ездят там, где обслуживание машин не всегда доступно, их электрическая система была усилена с помощью инверторов, систем управления батареями и зарядными устройствами.

Список аварийного оборудования включает в себя: аптечку, спасательный молоток и огнетушитель, а за связь внутри отвечает спутниковый телефон и дополнительные антенны.

Под капотом машины работает стандартный 2,8-литровый турбодизельный мотор, выдающий 201 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента. Единственной его доработкой является наличие фильтра предварительной подачи топлива, а также появление в комплекте вспомогательного аккумулятора.

Разумеется, такая версия «Прадо» недоступна для широкой публики. Приобрести ее невозможно, а единственным способом оказаться за рулем машины является вступление в одну из мировых гуманитарных организаций в качестве волонтера.