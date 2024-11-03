Только 2 вещи спасают Toyota Tundra от того, чтобы оказаться самым ненадежным пикапом

Знаменитый пикап компании Toyota, известный в США как Tundra, многие годы считался одним из самых неубиваемых автомобилей в портфолио японского бренда. Но все изменилось, когда в 2022 году грузовичок перебрался в новое поколение.

Сегодня эту модель от того, чтобы оказаться на дне по количеству технических проблем, удерживает всего 2 вещи.

По данным портала «J.D.Power», Toyota Tundra 2024 обладает оценкой 82 балла из 100, что вполне неплохой показатель. В этом рейтинге цифры от 70 до 80 баллов считаются средними, а оценки от 81 до 90 выше среднего, тогда как любой балл от 91 до 100 является образцовым.

Однако если сравнить «Тундру» с конкурентами, то она располагается в общем рейтинге на предпоследнем месте. Первую строчку в этом ТОП-е занимает RAM 1500 (89 баллов), Chevrolet Silverado 1500 может похвастаться «серебром» (84 балла), а Toyota Tundra «бронзой» (82 балла), за которой с отставанием в 1 балл следует Nissan Titan. Но для «Титана» 2024-й станет последним производственным годом и в следующем году он уже не сможет спасти «Тундру» от звания наименее надежного пикапа.

Впрочем, ситуацию в исследовании еще может изменить один неучтенный, но важный представитель в классе – Ford F-150 2024.

Автомобиль нового модельного года еще не получил официальной оценки уровня надежности из-за недостаточного количества опрошенных владельцев.