Кроссоверы Subaru лишились образцовой лояльности к бренду

Новые отчеты о лояльности автовладельцев к определенному бренду преподнесли неприятный сюрприз компании Subaru. Японский автопроизводитель долгое время считался маркой с наиболее преданными поклонниками, особенно когда речь заходила о его линейке кроссоверов. Но с недавнего времени все изменилось кардинальным образом.

По данным портала «J.D.Power», автомобильным брендом, гамма кроссоверов которого пользуется самой высокой любовью со стороны автовладельцев, является Honda. Вседорожники этой компании имеют самый высокий рейтинг среди конкурентов в масс-маркете с уровнем лояльности 64,2%, свергнув с трона Subaru (62,6%).

Что касается не только машин класса SUV, а автомобилей в целом, то здесь безоговорочным лидером остается Toyota – 62,5%. Следом идет Honda с показателем 58,8%.

В категории пикапов наиболее преданными фанатами владеет компания Ford с результатом в 65,1% лояльности, что на 4,3 процента выше, чем идущая на втором месте Toyota.

Эксперты «J.D.Power» утверждают, что на фоне продолжающейся нехватки запасов машин самые лояльные клиенты начали уходить с автомобильного рынка, потому что они не могли получить свой самый желанный автомобиль.

Теперь, когда уровень запасов возвращается к норме, лояльные покупатели возвращаются, а Toyota и Honda извлекают выгоду из увеличения доступности гибридных автомобилей, но Subaru пока не поспевает за своими главными конкурентами.