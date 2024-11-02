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3-рядный кроссовер Ioniq 9 заметили по дороге на премьеру

Машину запечатлели перед глобальным дебютом в США

Текст: Алексей Шмидт
Копия ioniq 9 spied in california less camouflage 1

Недавно Hyundai выложила в Сеть первые тизерные изображения грядущего вседорожника Ioniq 9, который должен оказаться самым дорогим SUV в линейке корейского автопроизводителя. 3

-рядная новинка компании дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе 19 ноября. В преддверии этого события машину, готовящуюся к презентации, запечатлели во время перевозки на выставку.

Снимки Ioniq 9 сделало издание «KindelMedia». Авторы фотографий утверждают, что автомобиль был замечен в Калифорнии с минимальным камуфляжем. Это может намекать на то, что именно эту машину везут на автосалон в Лос-Анджелес. 

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Ioniq 9 везут в Лос-Анджелес. Скриншот из соцсети

На снимках видны рельефные арки кроссовера, его необычное остекление в задней части, а также вертикальные фонари и потайные дверные ручки, выведенные из своего стандартного положения наружу.

Ioniq 9 был построен на глобальной модульной архитектуре E-GMP, которая предназначена исключительно для электромобилей. Внутри батарейная новинка Hyundai должна получить три ряда сидений, обеспечивающих внушительный объем пространства для всех пассажиров и их груза. 

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Тизеры Ioniq 9. Фото: Hyundai

Какие двигатели и батареи войдут в оснащение этой модели до сих пор неизвестно, но есть предположения, что машина окажется побратимом Kia EV9 и унаследует у этой модели аккумуляторы на 76 и 99 кВт/ч, а также электромоторы мощностью до 576 «сил». 

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Фото:KindelMedia, Hyundai

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