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Обтекаемый одноместный Ferrari в комплекте со шлемом из углеволокна и очками продают за 378 миллионов рублей

Не исключено, что в итоге машина окажется еще дороже

Текст: Михаил Романченко
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Спорткар Ferrari, способный разгоняться до скорости в 304 километра в час, с одноместным салоном пытаются продать на аукционе за баснословную сумму денег. Автомобиль вошел в список листинга торгов на площадке «RM Sotheby’s» и должен «уйти с молотка» 23 ноября. 

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Ориентировочная стоимость лота составляет ошеломляющие 3 миллиона фунтов стерлингов или 378 миллионов рублей по текущему курсу. Почему цена машины так высока? Дело в том, что речь идет о модели Ferrari Monza SP1 2022 производственного года, но не простой, а выпускавшейся ограниченной серией SP Barchetta в количестве всего 499 единиц. 

В комплекте с машиной будущий покупатель одноместного спорткара обзаведется шлемом Berluti, выполненным из углеволокна, кожаным чехлом для его переноски, перчатками для вождения и специальными очками Ferrari. 

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Выставленный на торги автомобиль оснащен 6,5-литровым двигателем V12, который развивает максимальную скорость свыше 300 километров в час. Машина выкрашена в титаново-серый оттенок и обладает акцентами желтого цвета как снаружи, так и внутри. 

С момента выпуска (28 июля 2022 года) спорткар Ferrari успел проехать всего 1182 мили или 1902 километра.

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Аукционный дом не исключает, что итоговая цена реализации этого лота превысит ориентировочную сумму в 378 миллионов рублей. 

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Фото:Mediadrumimages

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