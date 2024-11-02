VW раскроет новый таинственный компактный кроссовер 4 ноября

Немецкий автопроизводитель Volkswagen анонсировал премьеру нового субкомпактного кроссовера, информации о котором до сих пор практически не было. Засекреченный проект носит название A0 или VW 246 Project, а выпуском машины собирается заняться завод VW в Таубате (Испания) с середины следующего года.

Накануне стало известно, когда новинку покажут вживую и раскроют о ней первые подробности. Согласно информации, опубликованной порталом «AutoSegredos», премьера очередного вседорожника «Фольксваген» состоится уже в ближайшие дни – 4 ноября.

Машина будет построена на платформе MQB, а ее длина должна составить примерно 4,1-метра. Расстояние между осями будет равно 2,6-метрам, а под капотом имеет все шансы расположиться литровый турбомотор Flex 170 TSI, связанный с пятиступенчатый механической коробкой передач или автоматической 6-скоростной трансмиссией.

Мощность двигателя новинки, если верить слухам, составит 116 лошадиных сил при заправке этанолом и 109 л.с. при использовании бензина.

В гамме моделей Volkswagen на развивающихся рынках новый кроссовер компании расположится на ступеньку ниже Nivus и составит конкуренцию таким моделям как Renault Kardian и Fiat Pulse.