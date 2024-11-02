Новый Kia Sorento получил «тройку» по результатам краш-тестов

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) недавно провел серию испытаний новых автомобилей, среди которых оказался популярный кроссовер Kia Sorento. Краш-тесты проводятся по новой методике, не позволившей корейскому бестселлеру набрать максимальное количество баллов.

По результатам испытаний машине 2025 модельного года был присвоен оранжевый статус, известный как «маргинальный». Это что-то вроде оценки «неудовлетворительно» в системе IIHS и соответствует примерно трем звездам из пяти возможных.

На итоговый результат Sorento оказали влияние сработавшие датчики на манекенах, указавшие на умеренный риск травмирования их головы и шеи.

Поясной ремень машины во время удара соскочил с таза манекена на живот, что также негативным образом отразилось на финальном статусе модели с точки зрения безопасности.

Что интересно, Sorento уже проходил аналогичный тест раньше, но проводившийся по предыдущей методике. И тогда машина заработала максимальную оценку безопасности Top Safety Pick+.

Но в 2022 году IIHS внес изменения в проведение тестов, начав усаживать на заднее сиденье автомобиля манекен 12-летнего ребенка. Это разом отбросило многие популярные модели назад в оценках безопасности из-за неадаптированных под невысоких людей поясных и плечевых ремней безопасности.