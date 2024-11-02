Джеймс Мэй счастлив, что шоу «Гранд Тур» закончилось до того, как трио ведущих его окончательно испортило

После более чем 20 лет совместной работы над автомобильными программами Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд приняли решение разойтись.

В сентябре в эфир вышел финальный эпизод их автошоу «Гранд Тур», ставшего отдушиной для тех, кого не устраивал современный «Топ Гир». Большинство фанатов были опечалены финалом «Гранд Тура», но не сами его ведущие.

В интервью изданию «Yahoo» Джеймс Мэй заявил, что они «полностью исчерпали идею» и хотели прекратить производство шоу до того, как оно будет окончательно испорчено:

«Это немного печально, и я знаю, что людям грустно, что все закончилось, но это не может продолжаться вечно, и мы должны двигаться дальше.

Я думаю, что мы довольно основательно исчерпали эту идею, так что это похоже на то, что мы тихо отложили ее в сторону, а не уничтожили». Читают на Daily-Motor – продолжение новости ниже – Новый Kia Sorento получил «тройку» по результатам краш-тестов

Несмотря на слова уже экс-ведущего шоу «Гранд Тур», это не значит, что вместе с легендарной троицей программа канет в Лету.

Ранее сообщалось о планах Amazon воскресить эту передачу, но уже с тремя совершенно новыми лицами, которые заменят Кларксона, Мэя и Хаммонда.