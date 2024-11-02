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Джеймс Мэй счастлив, что шоу «Гранд Тур» закончилось до того, как трио ведущих его окончательно испортило

По мнению британца, первоначальная идея себя полностью исчерпала

Текст: Алексей Шмидт
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После более чем 20 лет совместной работы над автомобильными программами Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд приняли решение разойтись.

В сентябре в эфир вышел финальный эпизод их автошоу «Гранд Тур», ставшего отдушиной для тех, кого не устраивал современный «Топ Гир». Большинство фанатов были опечалены финалом «Гранд Тура», но не сами его ведущие. 

В интервью изданию «Yahoo» Джеймс Мэй заявил, что они «полностью исчерпали идею» и хотели прекратить производство шоу до того, как оно будет окончательно испорчено:

«Это немного печально, и я знаю, что людям грустно, что все закончилось, но это не может продолжаться вечно, и мы должны двигаться дальше. 
Я думаю, что мы довольно основательно исчерпали эту идею, так что это похоже на то, что мы тихо отложили ее в сторону, а не уничтожили».

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Несмотря на слова уже экс-ведущего шоу «Гранд Тур», это не значит, что вместе с легендарной троицей программа канет в Лету. 

Ранее сообщалось о планах Amazon воскресить эту передачу, но уже с тремя совершенно новыми лицами, которые заменят Кларксона, Мэя и Хаммонда.

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Источник:Yahoo
Фото:Amazon, соцсети

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