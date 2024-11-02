Популярный в США седан Nissan Altima провалил краш-тесты

Японская 4-дверка Nissan Altima, представленная сейчас в основном на рынке США, вступила в новый модельный год, потеряв свой мотор VC-Turbo. Актуальная генерация этого седана близка к тому, чтобы покинуть линейку компании, поэтому никто не удивился, что автомобиль оказался совсем не образцовым с точки зрения ударопрочности.

Страховой институт безопасности дорожного движения США провел серию краш-тестов машины, выяснив, что в обновленной спецификации Altima не справляется с боковым ударом. Более того, плохая оценка, выставленная этой модели, оказалась худшей из возможных.

Несмотря на то, что манекен на заднем сиденье после имитации аварии оказался невидимым, голова водителя подверглась сильному удару и проем двери.

Датчики также зафиксировали плохую защиту шеи, туловища и таза водителя, за что машине был присвоен так называемый «маргинальный» рейтинг безопасности.

Напомним, седан Altima под кодовым наименованием L34 дебютировал в шестом поколении в 2018 году. 4-дверка была основана на платформе Nissan D и в качестве опции может предлагаться в том числе с полным приводом.

Автомобиль оснащается 2,5-литровым «атмосферником» на 188 лошадиных сил и 244 Нм, работающим в тандеме с бесступенчатым вариатором JATCO.