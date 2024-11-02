ДомойАвтоновости сегодняПопулярный в США седан Nissan Altima провалил краш-тесты

Популярный в США седан Nissan Altima провалил краш-тесты

Машине не удалось справиться с последствиями бокового удара

Текст: Алексей Шмидт
2025 nissan altima flunks crash tests 10 1

Японская 4-дверка Nissan Altima, представленная сейчас в основном на рынке США, вступила в новый модельный год, потеряв свой мотор VC-Turbo. Актуальная генерация этого седана близка к тому, чтобы покинуть линейку компании, поэтому никто не удивился, что автомобиль оказался совсем не образцовым с точки зрения ударопрочности.

Страховой институт безопасности дорожного движения США провел серию краш-тестов машины, выяснив, что в обновленной спецификации Altima не справляется с боковым ударом. Более того, плохая оценка, выставленная этой модели, оказалась худшей из возможных.

2025 nissan altima flunks crash tests 7 1

Несмотря на то, что манекен на заднем сиденье после имитации аварии оказался невидимым, голова водителя подверглась сильному удару и проем двери.

Читают на Daily-Motor – продолжение новости ниже –

Датчики также зафиксировали плохую защиту шеи, туловища и таза водителя, за что машине был присвоен так называемый «маргинальный» рейтинг безопасности.

2025 nissan altima flunks crash tests 4 1

Напомним, седан Altima под кодовым наименованием L34 дебютировал в шестом поколении в 2018 году. 4-дверка была основана на платформе Nissan D и в качестве опции может предлагаться в том числе с полным приводом.

Автомобиль оснащается 2,5-литровым «атмосферником» на 188 лошадиных сил и 244 Нм, работающим в тандеме с бесступенчатым вариатором JATCO. 

Подписывайтесь на наш ТГ-канал и Google News

Фото:IIHS

Интересное по теме:

Актуальные автоновости:

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+