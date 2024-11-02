Компактный кроссовер Nissan получит «обработку» Nismo

В шорт-лист компании Nissan, который она готовит для предстоящей выставки SEMA-2024 (спецоборудования в автопромышленности), входит несколько захватывающих концептов. Один из них – кроссовер Kicks Urban Shadow, представляющий собой доработанную версию оригинальной модели «Кикс».

Утверждается, что автомобиль создавался усилиями автоспортивного отделения Nissan – Nismo, поэтому не исключено, что однажды такой кроссовер может добраться до серийной версии.

Nissan Kicks. Фото: Nissan

Прототип Kicks Urban Shadow в значительной степени опирается на культуру тюнинга, со смелой графикой, нестандартными колесами и спортивными модификациями подвески, которые вносят азарт в каждую поездку.

Концепция переосмысливает оригинальный Kicks как платформу для творчества, предлагая владельцу этой модели гораздо более широкие возможности персонализации, улучшения характеристик и стиля.

Nissan Kicks. Фото: Nissan

В Nissan уже раскрыли, какие изменения использовали в проекте концепта Kicks от Nismo. Машине предстоит отличаться от оригинала не только специальной графикой, получившей название «Urban Shadow», но и наличием кастомной двойной выхлопной системы, колес «Нисмо» LM-RS6, обутых в сверхпроизводительные покрышки 245/45R18 Yokohama Advan Apex.

Более того, автомобиль отойдет от амплуа классического кроссовера, получив кастомную винтовую подвеску с занижением клиренса. Вживую машину покажут уже 5 ноября в день открытия шоу SEMA-2024.