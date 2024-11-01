Новый Peugeot e-2008. Stellantis отложил запуск электро-вседорожника до 2029 года

Актуальный Peugeot 2008 должен остаться в портфолио французской компании вплоть до 2029 года. Это следует из планов концерна Stellantis, который пересмотрел свое решение относительно сроков появления его преемника в полностью электрической версии. По крайней мере на ближайшие 5 лет.

Первоначально запланированный «батарейный» SUV следующей генерации должен был увидеть свет в сентябре 2027 года, но не сделает это как минимум до сентября 2029-го, говорится в сообщении, опубликованном изданием «Largus».

Новое поколение Peugeot e-2008. Изображение: Largus

Вместе с тем, Stellantis собирается отложить свои инвестиции в развитие испанского завода в Виго для перехода на новую платформу STLA Small, предназначенную для электромобилей. Именно эта «тележка» должна была лечь в основу свежего Peugeot e-2008, а также Opel Mokka второго поколения.

Все эти новости приходят на фоне других сообщений от автопроизводителей, которые также постепенно отказываются от планов полного перехода на электромобили, либо переносят их на более дальнюю перспективу.

Новое поколение Peugeot e-2008. Изображение: Largus

По мнению экспертов, всему виной является резкое падение интереса к электрокарам со стороны покупателей. Их объемы продаж пока недостаточны, чтобы компании могли не только оставаться на плаву, но и зарабатывать, а также сохранять собственные доли рынка в сравнении с конкурентами.