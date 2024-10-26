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Кроссовер Audi SQ8 теперь мощнее RSQ8

Для машины подготовлен пакет доработок от тюнеров ABT

Текст: Ростислав Архипов
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Кроссовер Audi SQ8 получил ряд улучшений производительности и эстетики от ателье ABT Sportsline. Эти улучшения делают и без того привлекательный и быстрый ингольштадтский «паркетник» еще более мощным и стильным, совершенствуя его до такой степени, что он даже превосходит «заряженный» вариант RS. 

Тюнинг-пакет ABT для SQ8 значительно увеличивает его мощность. Двигатель, которым является 4-литровый V8 TFSI, теперь выдает впечатляющие 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента, превосходя уже упомянутый Audi RSQ8 Performance.

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Аэродинамический комплект ABT придает SQ8 более агрессивный вид. Он включает в себя передний сплиттер, боковые юбки, задний спойлер и задний диффузор с четырьмя выхлопными трубами. 

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При желании клиента тюнеры могут настроить нужный дорожный просвет машины, установив в нее модуль адаптивной пневмоподвески. Максимальный уровень «занижения» составляет -25 мм. 

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Интерьер Q8 и SQ8 может быть дополнен вставками из углеродного волокна, подсвечиваемыми порогами и кнопкой Start/Stop с логотипом ABT.

Весь пакет доработок для кроссовера Audi будет стоить в Европе 35 тысяч 573 евро. При пересчете на российскую валюту это около 3,7-миллиона рублей. 

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Фото:ABT Sportsline

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