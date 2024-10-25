Автожурналисты и автомеханики разошлись во мнениях по поводу одного популярного внедорожника Jeep

Внедорожники часто становятся объектом полемики как со стороны механиков, так и критиков. Оба смотрят на различные аспекты, поэтому нередко мнение как тех, так и других относительно одной и той же модели могут сильно расходиться. Примерно так произошло в случае с популярным внедорожником компании Jeep.

Внедорожник Jeep Cherokee считается одной из самых известных моделей в линейке компании «Джип». Машину сняли с производства, но вернуть ее в строй уже в 2026 или 2027 году.

Автожурналисты и владельцы на протяжении десятилетий хвалили этот автомобиль за его богатое наследие, практичность и отличные внедорожные составляющие. Более того, в период с 2013 по 2018 годы Cherokee был одним из самых продаваемых внедорожников в гамме Jeep.

В 2023 году критики опубликовали на эту модель рецензию, в которой удостоили ее лестных отзывов за высокую мощность турбированного двигателя, плавную работу подвески и многое другое. При этом в число недостатков машины был занесен только один минус – небольшой багажник по меркам класса.

Но, судя по отзывам автомехаников, это не единственное, за что можно критиковать Cherokee. Сотрудник автомастерской, ведущий канал в соцсети «TikTok» с ником «Bevurly», назвал эту модель Jeep одной из самых ненавистных среди сотрудников ремонтных мастерских.

В качестве аргументов специалист обратил внимание на ее проблемный 2-литровый 4-цилиндровый мотор мощностью 270 лошадиных сил, который по словам эксперта постоянно ломается и сложен в ремонте.

Видео собрало огромное количество просмотров и более 1780 комментариев, вызвав широки резонанс среди владельцев Cherokee разных годов выпуска.