Hyundai разрабатывает новый гибридный кроссовер, который расположится выше 7-местной Creta

Корейский автопроизводитель планирует увеличить количество собственных моделей, представленных в сегменте SUV. Ближайшей интересной премьерой компании для рынков развивающихся стран должен стать кроссовер с кодовым наименованием Nili. Журнал «MotorBeam» раскрыл его оснащение.

По данным индийского портала, предстоящий вседорожник Hyundai будет укомплектован 1,5-литровым бензиново-гибридным двигателем. В модельной линейке компании он расположится на ступеньку выше кроссовера Alcazar или Grand Creta, представляющего удлиненный вариант глобального бестселлера «Крета».

Утверждается, что разработка машины займет 24-30 месяцев. Ее длина превысит отметку в 4,6-метра, а расстояние между осями составит примерно 2,7-метра.

В качестве основы для новинки выступит китайский вариант Hyundai Tucson с растянутой колесной базой.

Автомобилю обещают просторный салон, в особенности для пассажиров третьего ряда, которые чаще всего страдают от недостатка места для ног, а ключевыми покупателями этой модели видят семейных людей.