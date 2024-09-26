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У Hyundai Palisade 2 поколения будет 9-местный салон

Самую вместительную версию этой модели заметили на тестах

Текст: Алексей Шмидт
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Разработка второго по счету поколения кроссовера Hyundai Palisade идет полным ходом. Прототипы флагманского «паркетника» южнокорейской марки то и дело попадаются в объективы папарацци. И на этот раз им удалось запечатлеть салон одной из таких машин, которая удивила своей конфигурацией сидений.

Журналисты «ShortsCar» опубликовали снимки интерьера Palisade нового поколения в версии с 9-местным внутренним убранством, о которой долгое время ходили слухи, но подтверждения этой информации до сих пор не было.

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Как утверждает корейский журнал «The KCB», 9-местное исполнение Palisade станет возможным за счет перехода этой модели на удлиненную колесную базу, позволяющую заметно расширить объем внутреннего пространства.

Читают на Daily-Motor.Ru

Для сравнения, в первом поколении самой вместительной модификацией этой модели была конфигурация с восемью посадочными местами.

Девятиместный вариант Palisade создан таким образом, чтобы навязать конкуренцию соперникам этого же формата вроде Honda Pilot и Toyota Grand Highlander.

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Ожидается, что машина заметно преобразится не только внешне, но и технически. Для новинки прочат два новых двигателя – 2,5-литровый гибрид и 3,5-литровый V6 с турбонаддувом, который заменит актуальный 3,8-литровый агрегат. 

Премьера нового поколения Hyundai Palisade должна состояться в следующем году.

Фото:NYMammoth, ShortsCar, The KCB

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