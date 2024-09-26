Новейший Kia Sportage показался в естественной среде обитания

Премьера актуального, пятого по счету поколения кроссовера Kia Sportage состоялась в 2021 году. Автомобиль с заводским наименованием NQ5, как и все его предшественники, оказался бестселлером марки, сохранив звание самой популярной модели в гамме компании.

С дебюта «пятого» Sportage прошло три года. Как правило, после этого периода автопроизводители готовят плановые обновления своих моделей. Каким окажется «Спортейдж» после рестайлинга показали независимые художники из Южной Кореи.

Цифровые дизайнеры студии «NYMammoth» воспользовались шпионскими снимками прототипов новых Sportage, то и дело утекающих в Сеть, подготовив рендеры этой модели без какого-либо камуфляжа в естественной для них среде обитания – на дорогах общего пользования.

Художники предполагают, что внешность Sportage с обновлением освежат новым оформлением «передка» его кузова. Машина может получить другой дизайн светотехники, поменяв не только форму фар, но и рисунок дневных ходовых огней.

Переделке подвергнется также решетка радиатора и бампер, а корма сможет похвастать другими задними фонарями и необычной массивной глянцевой пластиковой накладкой на месте двери багажника.

Как поменяется Sportage с рестайлингом технически сейчас неизвестно, но, скорее всего, машина сохранит актуальную гамму бензиновых и дизельных двигателей, а также гибридов.

Презентацию реформенного корейского бестселлера ждут ориентировочно в начале 2025 года.