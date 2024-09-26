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Новейший Kia Sportage показался в естественной среде обитания

Опубликованы реалистичные рендеры

Текст: Алексей Шмидт
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Премьера актуального, пятого по счету поколения кроссовера Kia Sportage состоялась в 2021 году. Автомобиль с заводским наименованием NQ5, как и все его предшественники, оказался бестселлером марки, сохранив звание самой популярной модели в гамме компании. 

С дебюта «пятого» Sportage прошло три года. Как правило, после этого периода автопроизводители готовят плановые обновления своих моделей. Каким окажется «Спортейдж» после рестайлинга показали независимые художники из Южной Кореи.

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Цифровые дизайнеры студии «NYMammoth» воспользовались шпионскими снимками прототипов новых Sportage, то и дело утекающих в Сеть, подготовив рендеры этой модели без какого-либо камуфляжа в естественной для них среде обитания – на дорогах общего пользования.

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Художники предполагают, что внешность Sportage с обновлением освежат новым оформлением «передка» его кузова. Машина может получить другой дизайн светотехники, поменяв не только форму фар, но и рисунок дневных ходовых огней.

Переделке подвергнется также решетка радиатора и бампер, а корма сможет похвастать другими задними фонарями и необычной массивной глянцевой пластиковой накладкой на месте двери багажника. 

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Как поменяется Sportage с рестайлингом технически сейчас неизвестно, но, скорее всего, машина сохранит актуальную гамму бензиновых и дизельных двигателей, а также гибридов. 

Презентацию реформенного корейского бестселлера ждут ориентировочно в начале 2025 года. 

Фото:NYMammoth

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