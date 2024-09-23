Новое поколение большого кроссовера Kia Telluride показалось на первых изображениях

В 2019 году компания Kia представила новый 3-рядный внедорожник для США, получивший название Telluride. В какой-то момент эта пятиметровая модель стала поставляться даже в Россию (по параллельному импорту), а теперь, после планового рестайлинга в 2022 году, ее ждет полноценный переход в свежую генерацию.

Художники студии «NYMammoth» решили поразмыслить на тему дизайна этого вседорожника, показав свое видение изменений в его экстерьере после перехода во второе поколение.

Картинки готовились с оглядкой на шпионские снимки этой модели, сделанные корейскими папарацци. Как видно на получившихся рендерах, автомобиль ждут поистине революционные изменения во внешности.

Машина избавится от своего замыленного дизайна в пользу более брутального стиля с множеством острых граней и по формату будет близка к своему родственнику Hyundai Palisade, ожидающего смену генерации в ближайшие полгода.

«Передок» нового Telluride оформят в ключе современных моделей Kia, предложив сложную светотехнику со светодиодными ДХО в форме букв «C», прямоугольной радиаторной решеткой и продвинутым бампером с перелицованными воздуховодами.

Изменению в экстерьере новинки должны подвергнуться боковины и корма, но как будет выглядеть задняя часть автомобиля дизайнеры пока не показали.

О технических новшествах машины также судить сложно, но часть двигателей она точно переймет у нового Palisade, для которого прочат новейший 2,5-литровый турбобензиновый агрегат и гибрид на базе этого же мотора мощностью примерно на 300 лошадиных сил.

Появление нового поколения Kia Telluride ждут в ближайшие 3 года.