JAC представил новый кроссовер JS4 для российского рынка

Компания JAC провела официальную презентацию нового кроссовера JS4, предназначенного для российского рынка. Анонс модели был сделан еще в июне этого года. Тогда представители китайского автогиганта обещали для новинки сразу несколько комплектаций, которые будут отличаться оснащением. В конце лета демонстрационный образец JS4 привезли в Сочи, а теперь состоялась его официальная премьера.

Судя по подписи к видеотрансляции с дебютом JS4, автомобиль позиционируется компанией JAC как автомобиль, идеально подходящий для женской аудитории.

Длина машины составляет 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм. Объем багажного отделения варьируется от 520 до 1050 литров в зависимости от положения спинок заднего ряда.

В начальной комплектации JS4 для России будет укомплектован 1,6-литровым мотором мощностью 118 лошадиных сил, связку которому составит 6-скоростная МКПП. В арсенал модели войдут: ABS, две подушки безопасности, кондиционер, система курсовой устойчивости, круиз-контроль, аудиосистема, датчики парковки и 17-дюймовые колесные диски.

Средняя в иерархии версия получит под капот полуторалитровый «наддувный» мотор, выдающий 136 лошадиных сил. Связку ей составит МКПП или вариатор. Оснащение таких кроссоверов дополнят боковыми шторками безопасности, климат-контролем, мультимедийной системой с 10,25-дюймовым дисплеем, люком и отделкой салона из ткани и кожзама.

На вершине гаммы расположится вариант JS4 с турбомотором и безальтернативным вариатором. Привод, как и в случае со всеми другими комплектациями кроссовера, будет только передним. Такой автомобиль сможет похвастать наличием светодиодной оптики, передних кресел с функцией подогрева, водительским сиденьем с электрическим приводом, камерами кругового обзора, виртуальной комбинацией приборов и кожаной отделкой салона.

Цены на JAC JS4 для России обещают раскрыть в ближайшее время.