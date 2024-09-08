Названы три невероятно надежных кроссовера за вменяемые деньги

В современном мире дешевым кроссовером может считаться машина, цена которой близка к отметке в 3 миллиона рублей. И американский рынок здесь не исключение.

На днях местный экспертный сайт «Motorbiscuit» составил тройку «паркетников», которые способны удивить своей невероятной надежностью, но при этом стоят в районе 30 тысяч долларов или 2,7 миллиона рублей. В России все они, разумеется, оценены гораздо дороже.

Kia Seltos

Этот корейский SUV долгое время продавался в России официально и пользовался у нас неплохим спросом. Журналисты авторитетного издания «J.D.Power» в 2024 году удостоили его оценкой надежности в образцовые 87 баллов из 100 возможных.

Subaru Crosstrek

Второе место в ТОП-3 занял универсал повышенной проходимости от Subaru, который иногда небезосновательно называют кроссовером. В рейтинге надежности от «J.D.Power» «Кросстрек» занимает одно из ведущих мест, получив оценку в 83 балла из 100.

Honda HR-V

Замкнул тройку еще один японский вседорожник, который помимо относительно невысокой цены удивляет уровнем своей безотказности. В свежем исследовании «J.D.Power» HR-V уступил Subaru Crosstrek всего 1 балл (81/100).