Названы самые ненадежные двигатели в современных автомобилях

Надежность является ключевым фактором, который следует учитывать большинству покупателей новых машин. В дополнение к высоким ценам, зафиксированным в автомобильном секторе на протяжении последних лет, существует ненулевой шанс столкнуться с механическими проблемами даже в случае выбора машины на «первичке».

Испанский эксперт, ведущий собственный аккаунт в соцсетях (@itvdeltiktok), периодически публикует свое мнение о вещах, связанных с автомобилями. На этот раз блогер рассказал о двух двигателях, которые он рекомендует обходить стороной даже в случае покупки новой машины.

PureTech

Семейство бензиновых двигателей, которыми сегодня комплектуют свои автомобили несколько брендов группы Stellantis. В их числе Peugeot, Citroen, Opel и Jeep.

По словам специалиста, 1,2-литровый 3-цилиндровый мотор печально известен своими проблемами, связанными с так называемым «мокрым» ремнем ГРМ, который с накоплением пробега теряет эластичность из-за углеводородных газов сгорания. Он препятствует циркуляции масла, оказывает влияние на усилитель тормозов и, в худшем случае, просто рвется.

В Stellantis известно об этом дефекте и сейчас его инженеры работают над его устранением. При этом у PureTech уже есть новый 1,2-литровый двигатель, в котором вместо «мокрого» ремня ГРМ идет цепь, а также 48-вольтовая мягко-гибридная система. И с ними особых проблем пока нет.

Ingenium

Семейство двигателей, которое включает в себя как легкие и компактные бензиновые, так и дизельные моторы, оснащенные «наддувом».

Такими силовыми агрегатами сегодня комплектуются модели компаний Jaguar и Land Rover. По словам испанского эксперта, эти двигатели обладают широким списком проблем и способны выходить из строя даже в практически новом состоянии, поэтому от машин, оборудованных ими, лучше держаться подальше.