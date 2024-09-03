Второе поколение Hyundai Palisade – изображения на основе последних шпионских фото

На днях Daily-Motor.Ru публиковал шпионские фотографии новой генерации флагманского кроссовера Hyundai Palisade. Машина, кузов которой был накрыт темным покрывалом, проехалась по дорогам Кореи, приоткрыв некоторые детали своего экстерьера.

Художники студии «NY Mammoth» воспользовались сделанными автомобильными папарацци снимками, воссоздав с помощью фотошопа профиль машины без маскировки.

На получившемся рендере Palisade предстал в совершенно ином виде по сравнению со своим предшественником. Силуэт машины стал брутальнее, а линии кузова более острыми.

Двери реформенного «паркетника» обладают иными выштамповками и пересмотренным дизайном пластикового обвеса, колеса носят другой рисунок, а головная оптика и задняя светотехника выглядит совершенно по-другому и состоит из вертикально расположенных пикселей.

Во второй генерации Palisade должен поменяться не только внешне, но и технически. По слухам, под капотом корейского 3-рядного кроссовера расположится 2,5-литровый гибридный силовой агрегат, альтернативой которому будет служить 3,5-литровый бензиновый V6 с турбонаддувом.

Официальная презентация нового Hyundai Palisade должна состояться в 2025 году.