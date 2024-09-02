Появились первые подробности о новом поколении Toyota RAV4 (2026) 

Самый популярный кроссовер в мире близок к очередной смене поколений. Текущая, пятая по счету версия Toyota RAV4 выпускается с 2018 года, а значит для нее уже назрел черед перехода в новую итерацию. До премьеры новинки остается еще около двух лет, но первые подробности об этом проекте уже известны.

По данным японского онлайн-журнала «BestCar», RAV4 2026 получит современный фирменный дизайн Toyota с передней частью кузова, оформленной в стиле «Hammerhead».

Машина получит новые резкие линии вдоль бортов и мощную решетку радиатора, а также прибавит в габаритах. Кроме того, автомобиль обзаведется новыми, более широкими крыльями, которые увеличат его ширину примерно до 1,9-метра.

Силовой агрегат новинки будет основан на гибридной технологии, вот только его характеристики пока засекречены.

Помимо него для покупателей RAV4 предложат рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор следующего поколения, но какой именно неизвестно. Сейчас инженеры «Тойоты» разрабатывают сразу три таких двигателя: 1,5-литровый «атмосферник», турбомотор аналогичного объема и 2-литровый «наддувный» силовой агрегат.

По слухам, в шестой генерации RAV4 будет оснащен усовершенствованной системой поддержки режима безопасного вождения, а также сможет удивить обилием самых современных функций.

Презентация одной из главных новинок Toyota ближайших лет может состояться уже в первой половине 2026 года.