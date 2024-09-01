Новый мини-внедорожник Toyota LandCruiser FJ получит кое-что важное от пикапа Hilux

Toyota готовится к официальной премьере своего нового компактного внедорожника, который, по слухам, получит название LandCruiser FJ. Машина должна стать самым компактным и недорогим представителем семейства «Ленд Крузеров», а также сохранить полноприводную трансмиссию.

Ожидается, что новинка будет иметь родство со старшими моделями, такими как Land Cruiser 250 и 300, но, скорее всего, позаимствует кое-то и у другой Toyota – пикапа Hilux.

Как сообщает австралийский портал «CarsGuide», в линейку двигателей LandCruiser FJ может войти новейший силовой агрегат компании, использующийся сейчас пикапом Hilux.

Он включает в себя надежный 2,8-литровый турбодизельный мотор, который объединен с 48-вольтовой мягко-гибридной технологией. Электрический довесок предназначен не для увеличения мощности ДВС, а для незначительного сокращения расхода топлива.

Какой окажется отдача этого тандема в LandCruiser FJ пока неизвестно, но в Hilux производительность такой силовой установки равна 204 лошадиным силам и 500 Нм крутящего момента. Двигатель поддерживает режим буксировки, который в случае с пикапом ограничен массой в 3,5-тонны.

По слухам, внедорожник LandCruiser FJ будет использовать олдскульный подход к своей конструкции. В его основу может лечь не платформа TNGA-F, на которой построили Land Cruiser 250 (Prado) и Land Cruiser 300, а старая архитектура IMV.

Премьера автомобиля состоится в конце этого – начале следующего года.