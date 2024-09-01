Hyundai хочет «обскакать» Toyota своими революционными гибридами

Компания Hyundai подтвердила запуск собственной гибридной технологии следующего поколения, которая обещает оставить нынешний список обычных гибридов его конкурентов в своем зеркале заднего вида. На днях о новой разработке корейского автопроизводителя стали известны первые подробности.

Инсайдеры сообщают, что речь идет о технологии, которая во многом будет работать как система Nissan e-Power. В ней бензиновый двигатель используется только для подзарядки бортовой батареи, благодаря чему водитель получает ощущения от вождения, как на электромобиле, но при этом имеет возможность заправляться на обычных АЗС за считанные минуты.

Появление на свет новой технологии позволит Hyundai предложить собственный парк автомобилей, которые смогут проезжать более 900 километров на одном баке. При этом их удастся сделать дешевле, чем электромобили, ведь зарядка батареи обеспечивает за счет бензобака, а значит в таких машинах можно будет обойтись гораздо меньшими по размеру аккумуляторами, чем в обычных электрокарах.

Hyundai планирует вывести свою разработку на мировой рынок к 2026 году, но пока нет ни слова о том, в каких моделях она появится в первую очередь.

Вместе с тем, в компании уверены, что это решение позволит ей приблизиться к лидеру по продажам автомобилей в мире – компании Toyota, у которой такой технологии пока нет.