На российском рынке появился мощный кроссовер Lexus, расходующий всего 1,3 л на 100 км

Lexus, как и многие другие автопроизводители, стремится к активному переходу на электрические технологии. И ступенью к ним считаются продвинутые гибриды. Одну из таких силовых установок получил популярный кроссовер RX, который теперь можно купить и на российском рынке.

По данным Daily-Motor.Ru, в России начали продавать новые кроссоверы Lexus RX в модификации 450h+. Это гибридная версия модели, которая обладает не только высокой мощностью (отдача таких машин равна 309 л.с., а на разгон с 0 до 100 км/ч уходит всего 6,5-секунд), но и может похвастаться выдающейся экономичностью.

Согласно паспортным характеристикам, 2,5-литровый бензиновый мотор, работающий в связке с двумя электрическими двигателями и батареей на 18,1 кВт/ч, потребляет на каждые 100 километров всего 1,3-литра бензина. В случае, если горючее закончится, машина сможет преодолеть на одной электротяге до 69 километров.

В Россию RX в исполнении 450h+ попадает по параллельному импорту. Машины ввозят из нескольких государств небольшие компании без получения разрешения у самого Lexus.

Цены на мощные и экономичные кроссоверы компании сейчас варьируются в вилке от 9 миллионов 780 тысяч до 13 миллионов рублей. Автомобили доступны в Санкт-Петербурге и Москве.