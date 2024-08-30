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Хэтчбек и компакт-кроссовер: раскрыто будущее семейства Sandero

Оно поделится на разные сегменты

Текст: Алиса Шашкова
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Модель Dacia Sandero долгое время была одной из самых популярных в гамме румынского суббренда Renault. Но руководство компании недавно задумало некую трансформацию, которая позволит не класть все яйца в одну корзину и сделает ставку на несколько отдельных сегментов рынка. 

Как сообщает французский портал «Automobile-Magazine», в четвертом поколении Dacia совместно с Renault хотят разделить два своих наименования Sandero и Stepway по разным классам. Первый сохранит за собой звание 5-дверного хэтчбека, тогда как второй окажется настоящим компактным кроссовером.

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Премьера Sandero 4 генерации запланирована на 2025 год, а продажи машины начнутся в 2026-м. Хэтчбек построят на платформе CMF-B и оснастят гибридными силовыми установками, а также полноценным электрическим двигателем, заимствованным у нового Renault 5 E-Tech. 

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Что касается модели Stepway, то она больше не будет ассоциироваться с обычным Sandero и станет городским «паркетником». 

У этого автомобиля не сохранятся общие кузовные элементы с «Сандеро». Кроме того, он окажется крупнее хэтчбека с длиной около 4,15-метра, что соответствует габаритам Captur первого поколения и кроссовера Kardian, предназначенного для развивающихся рынков.

В гамме моделей Dacia вседорожник Stepway расположится на самой низшей ступени под «паркетниками» Duster и Bigster. Его выход в продажу запланирован на 2027 год. 

Источник:Automibile-Magazine
Фото:Didier RIC

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