Электрическая Hyundai Creta – что о ней известно

Кроссовер Creta является одним из самых популярных автомобилей в гамме корейского автопроизводителя. Сделать его еще более продаваемым должна полностью электрическая версия, которая, как ожидается, подоспеет к началу 2025 года.

Несмотря на то, что до запуска Creta EV остается еще несколько месяцев, в Сети уже появились некоторые интересные подробности об этом проекте.

Инсайдеры пишут, что электрическая «Крета» будет построена на модифицированной платформе K2, которая также лежит в основе ее аналога с ДВС. В дополнение к общей архитектуре «батарейный» кроссовер будет заимствовать у оригинала элементы дизайна, а также многие функции. Благодаря такой стратегии компания сможет достичь конкурентноспособного ценообразования.

Технические детали о машине пока держатся в секрете, но сообщения в СМИ говорят, что продавать Creta EV будут с аккумулятором емкостью 45 кВт/ч и электромотором, установленным на передней оси. Мощность двигателя должна составить 138 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент окажется равен 255 Нм. Аналогичную силовую установку концерн Hyundai/Kia использует в модели Kona EV.

Внешне отличить «батарейную» Creta от модели с ДВС можно будет по отсутствии у нее решетки радиатора, которая электромобилю без надобности, а также по немного переработанным бамперам и легкосплавным дискам новой конструкции.

Список оснащения автомобиля, скорее всего, включит в себя: технологию Hyundai BlueLink, беспроводную зарядку для смартфона, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, задние вентиляционные отверстия для пассажиров и несколько подушек безопасности.

Производство электрической Creta могут наладить уже в конце этого года.