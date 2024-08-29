В Россию вернулся легендарный японский кроссовер

Кроссовер Suzuki Grand Vitara долгое время был завсегдатаем российского авторынка. Продажи машины шли великолепными темпами, а сам автомобиль сильно полюбился нашей публике. И во многом это было связано с тем, что машина являлась единственным компактным «паркетником» в стране, у которого есть постоянный полный привод и «понижайка».

Но недавно Grand Vitara вернулась в РФ, правда уже в совершенно ином обличии и техническом варианте. Как выяснил Daily-Motor.Ru в ходе мониторинга предложений «серых» дилеров, в России стартовали продажи Suzuki Grand Vitara нового поколения, которое появилось в 2022 году.

У новой модели нет ни рамы, ни понижающей передачи, так что у своей легендарной предшественницы, которую так любили россияне, машина позаимствовала только имя.

В основе современной итерации «Гранд Витары», ввезенной в Россию по параллельному импорту, лежит платформа простой версии Vitara.

Для машины предусмотрено два ряда сидений, а под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» K15C, выдающий 103 лошадиные силы. Связку ему составляет стартер-генератор и автоматическая коробка передач. Привод можно выбрать передний или полный.

Новые Grand Vitara сейчас предлагают «серые» дилеры в Москве, Астрахани и Тюмени. Цены на такие автомобили начинаются от 3 миллионов 630 тысяч рублей до 4 миллионов 360 тысяч рублей и зависят как от прихоти самих автосалонов, так и от выбранных покупателем комплектаций.