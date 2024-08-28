В интернете раскрыли интерьер второго поколения Hyundai Palisade: он частично похож на Range Rover

Одной из главных премьер в гамме Hyundai в ближайшее время должно стать новое, второе по счету поколение флагманского кроссовера Palisade. Автомобиль до сих пор обкатывается в плотном камуфляже, но подробности о его дизайне уже известны. Дизайнеры почти уверены в том, как машина будет выглядеть внешне, а недавно они же показали, как большой кроссовер будет смотреться и внутри.

Авторами рендера интерьера Hyundai Palisade является ателье «NYMammoth». Художники из Южной Кореи внимательно рассмотрели все шпионские фотографии нового «Палисад», где можно было увидеть его салон, после чего подготовили его первое реалистичное изображение.

Судя по тому, что у них получилось, свежему Palisade предстоит примерить современное оформление в стиле марки, дебютировавшее в последнем Santa Fe. Машине достанется совершенно иная архитектура передней панели, которая включит в свое оснащение сразу три дисплея. Первый будет отвечать за приборную консоль, второй – за дисплей мультимедийной системы, а третий за отдельный тачскрин для переднего пассажира.

Еще одним характерным изменением в интерьере Palisade станет появление другого рулевого колеса, которое по своему виду сильно напоминает руль британского Range Rover, а также полукруглых дверных ручек и строгих дверных карт.

Какие перемены ждут техническую часть самого большого кроссовера Hyundai во втором поколении пока неизвестно. Эту информацию раскроют во время его презентации, запланированной на начало 2025 года.