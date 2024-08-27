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Рестайлинговый Kia Sportage (2026) «раздели» с помощью фотошопа

Он может измениться почти до неузнаваемости

Текст: Алексей Шмидт
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Недавно в Сеть утекла свежая порция шпионских фотографий обновленного Kia Sportage. Кроссовер в плотном камуфляже сейчас проходит испытания на дорогах Южной Кореи и готовится к официальной премьере. Накануне дизайнеры студии «Gotcha Cars» воспользовались фотошопом, сняв с прототипов маскировку.

Как можно наблюдать на получившихся рендерах, с рестайлингом Sportage 2026 сменит оформление передней части кузова. В его экстерьере дебютирует совершенно новая головная оптика, выполненная в форме вертикальных блоков с Г-образными светодиодными ДХО. 

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Решетка радиатора машины станет шире и получит черную пластиковую накладку под капотом, а бампер примерит более угловатую форму, чем был у предшественника.

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Сзади основные перемены ждут фонари автомобиля, которые обзаведутся другим рисунком, а также бампер, где изменится расположение и форма отражателей и направление серебристой пластиковой накладки.

Что касается боковин, то там новый «Спортейдж» может ждать появления более широких пластиковых накладок на дверях, чем были раньше. 

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Салон реформенного кроссовера на рендерах не показали, но говорят, что внутри автомобиль сможет удивить наличием развлекательной системы сразу с тремя экранами. Она обещает бесшовный, удобный интерфейс, который объединит в себе навигацию, развлечения и настройки машины.

Технически Sportage, вероятно, не изменится. Но не исключен вариант, при котором гамма двигателей машины пополнится более экономичными и производительными гибридными силовыми установками и даже впоследствии полноценным электрическим мотором. 

Премьера обновленного Kia Sportage может состояться уже в начале 2025 года. 

Фото:Gotcha Cars

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