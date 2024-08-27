Рестайлинговый Kia Sportage (2026) «раздели» с помощью фотошопа

Недавно в Сеть утекла свежая порция шпионских фотографий обновленного Kia Sportage. Кроссовер в плотном камуфляже сейчас проходит испытания на дорогах Южной Кореи и готовится к официальной премьере. Накануне дизайнеры студии «Gotcha Cars» воспользовались фотошопом, сняв с прототипов маскировку.

Как можно наблюдать на получившихся рендерах, с рестайлингом Sportage 2026 сменит оформление передней части кузова. В его экстерьере дебютирует совершенно новая головная оптика, выполненная в форме вертикальных блоков с Г-образными светодиодными ДХО.

Решетка радиатора машины станет шире и получит черную пластиковую накладку под капотом, а бампер примерит более угловатую форму, чем был у предшественника.

Сзади основные перемены ждут фонари автомобиля, которые обзаведутся другим рисунком, а также бампер, где изменится расположение и форма отражателей и направление серебристой пластиковой накладки.

Что касается боковин, то там новый «Спортейдж» может ждать появления более широких пластиковых накладок на дверях, чем были раньше.

Салон реформенного кроссовера на рендерах не показали, но говорят, что внутри автомобиль сможет удивить наличием развлекательной системы сразу с тремя экранами. Она обещает бесшовный, удобный интерфейс, который объединит в себе навигацию, развлечения и настройки машины.

Технически Sportage, вероятно, не изменится. Но не исключен вариант, при котором гамма двигателей машины пополнится более экономичными и производительными гибридными силовыми установками и даже впоследствии полноценным электрическим мотором.

Премьера обновленного Kia Sportage может состояться уже в начале 2025 года.