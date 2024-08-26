Бюджетный кроссовер-сюрприз от Toyota вышел в продажу на новом рынке

Вслед за премьерой нового купеобразного кроссовера Toyota Taisor в Индии японский автопроизводитель начал продажи этой же модели, но под другим названием, на альтернативном рынке. В Южной Африке для покупателей отныне доступен «паркетник» Toyota Starlet Cross, который впоследствии выйдет на другие развивающиеся рынки. Машина стала сюрпризом для поклонников японской марки, поскольку оказалась одним из самых бюджетных предложений в мире в сегменте кросс-купе.

В основе Starlet Cross лежит вседорожник Suzuki Fronx, который одно время ввозили в Россию по параллельному импорту. Автомобиль будет позиционироваться как самый дешевый кроссовер «Тойоты» на рынках Южной Африки, уступая по цене не только Urban Cruiser, но и Corolla Cross.

Длина Starlet Cross составляет 3995 мм, ширина – 1550 мм, а высота 1765 мм. Южноафриканский вариант этой модели получит под капот полуторалитровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 105 лошадиных сил, который может работать как в паре с 5-ступенчатой «механикой», так и 4-диапазонным «автоматом». Мощность с мотора передается исключительно на передние колеса.

Для сравнения, в Индии эта же модель продается еще в двух вариантах – с литровым турбомотором на 100 л.с. и 1,2-литровым «атмосферником» на 90 «сил». В зависимости от выбранного двигателя коробка передач может быть как пятиступенчатой механической, так и 6-диапазонной автоматической.

В арсенал бюджетного кросс-купе входят: информационно-развлекательная система диагональю 7 или 9 дюймов, USB-порты, беспроводное зарядное устройство для мобильных телефонов, до 6 подушек безопасности (в базовой версии их всего 2), кондиционер, светодиодные дневные ходовые огни и многое другое.

Цены в Южной Африке на Toyota Starlet Cross начинаются от 359 тысяч 300 южноафриканских рэндов или 1 миллиона 833 тысяч рублей по действующему курсу валют.