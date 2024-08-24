Появилась новая надежда на возвращение Kia Stinger

Весной прошлого года Kia спустя почти шесть лет прекратила серийное производство своего фастбэка Stinger, не предусмотрев для него преемника. С тех пор многие энтузиасты заявляли, что скучают по этой модели, но, вероятно, аналогичное чувства сейчас испытывают даже в самой «Киа».

Как сообщает портал «Drive», недавно в одном из патентных ведомств был обнаружен новый товарный знак для Stinger. И в нем есть несколько интересных особенностей, на которые стоит обратить внимание.

Издание не называет номер заявки на патент, но утверждает, что на сопроводительном изображении показан текущий логотип Kia, хотя Stinger был моделью, которая успела примерить на себе новый шильдик компании. При этом сам шрифт названия автомобиля совершенно новый, что дает определенную надежду на возвращение этого фастбэка.

Напомним, в июне прошлого года ходили слухи, что «Стингер» могут воскресить в качестве электрмообиля под кодовым наименованием GT1, а затем в феврале этого года в отчете из Кореи говорилось, что проект GT1 EV переименуют в Kia EV8. Такой автомобиль появится в 2025 году и будет иметь мощность 612 лошадиных сил.

С тех пор многое изменилось и популярность электромобилей пошла на спад, тогда как гибриды вновь стали интересны широкому кругу покупателей. Так что вариант, при котором Stinger вернется в виде гибридной модели, считается одним из наиболее потенциально возможных.