Мощность 231 л.с. и 621 км без подзарядки: новейший кроссовер Volkswagen уже в России

С легализацией в России «серого» импорта срок ожидания абсолютно новых моделей от ведущих мировых автопроизводителей сократился до минимальных отметок. На этот раз к нам приехал новейший батарейный «паркетник» компании Volkswagen, который начали продавать в Китае только в конце июля. У него супер-современный дизайн, неплохая мощность и внушительный запас хода.

Автосалоны, занимающиеся параллельным импортом, начали предлагать россиянам новые кроссоверы VW ID.UNYX, выяснила редакция Daily-Motor.Ru. Автомобили обещают привезти заинтересованным покупателям из КНР в течение 1 – 1,5-месяца. Это будут машины в комплектации Ultra Long Battery Life, запас хода которых составляет 621 километр, а максимальная мощность равна 231 лошадиной силе.

Новый ID.UNYX построен на платформе MEB собственной разработки VW. Машина позиционируется как компактный электрический SUV и обладает габаритами: 4663 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1610 мм в высоту. Расстояние между осями автомобиля достигает 2,8-метрам, а внутри может расположиться до пяти человек.

Продавцы предлагают покупателям в России только одномоторные варианты ID.UNYX, которые обладают только задним приводом, однако в «Поднебесной» у этой модели есть еще и двухмоторная модификация с полным приводом и мощностью до 335 л.с.

Цены на этот электрический кроссовер в КНР стартуют от 206 тысяч юаней или 2,6-миллиона рублей, но в России параллельно импортированные машины традиционно стоят гораздо дороже.

За одну из последних новинок Volkswagen в сегменте кроссоверов у нас просят ни много ни мало 4,5 миллиона рублей.