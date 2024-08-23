BYD оказался лучше Toyota? Новые RAV4 и Corolla получат китайские технологии

RAV4 и Corolla являются настоящими бестселлерами, продаваясь по всему миру огромными тиражами. Во многом их популярность связана с тем, что они целиком и полностью используют японские технологии. Но вскоре это может измениться.

Как сообщают журналисты инсайдерского портала «BestCar», подключаемая гибридная технология DM-i от китайского концерна BYD будет использоваться в следующем поколении автомобилей Toyota, обеспечив им запас хода более 1000 километров по циклу WLTP.

Революционная разработка в области гибридов от BYD должна дебютировать в ее внедорожнике Fang Cheng Bao 5, который получит под капот 1,5-литровый мотор, состыкованный с двумя электрическими двигателями. Максимальная отдача такой связки составит 680 лошадиных сил.

Если верить информации из Японии, гибридная технология BYD будет предложена для новых RAV4 Hybrid и Corolla Hybrid в качестве опции, так что полностью отказываться от собственных наработок в этой области в «Тойоте» пока не намерены.

У Toyota и BYD есть совместное предприятие в Китае, так что обе компании имеют опыт сотрудничества. При этом, как утверждает источник этой информации, они точно не пойдут по пути новомодного бейдж-инжиниринга, меняя логотипы на моделях друг друга на собственные.