7-мест в салоне, турбомотор и АКПП: сколько стоит новый вместительный Hyundai в России

Компания Hyundai никогда активно не развивала в России линейку своих минивэнов, ограничиваясь лишь автомобилями популярного сегмента SUV. Но с легализацией в РФ параллельного импорта до нас постепенно начали «доезжать» модели, которые предлагаются во многих странах. Одним из интересных пополнений в этом классе стал компактвэн Hyundai Custin.

Это 7-местная машина, оснащенная турбомотором T-GDI рабочим объемом 1,5-литра. Максимальная мощность этого двигателя равна 170 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 253 Нм. Ассистирует силовой установке Custin 8-диапазонная автоматическая коробка передач и безальтернативный передний привод.

Страна, из которой осуществляется ввоз вместительного минивэна Hyundai, не называется, но не исключено, что поставки организовали из соседнего Казахстана. Там в апреле этого года (на заводе Hyundai Trans в Алмате) была начата сборка минивэнов Custin для продаж в пределах самой РК.

Учитывая сложность и дороговизну таких поставок, стоимость Hyundai Custin в России заметно превосходит цену этой модели в том же Казахстане.

Если в стране сборки за эту машину просят от 15 миллионов 490 тысяч тенге (порядка 2,9 миллиона рублей), то за ввезенные по «серым» схемам минивэны придется заплатить минимум 3 миллиона 890 тысяч рублей.