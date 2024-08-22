ДомойАвтоновости сегодня7-мест в салоне, турбомотор и АКПП: сколько стоит новый вместительный Hyundai в...

7-мест в салоне, турбомотор и АКПП: сколько стоит новый вместительный Hyundai в России

Daily-Motor.Ru раскрыл его цену и характеристики

Текст: Алексей Шмидт
side wheel 544x360 1

Компания Hyundai никогда активно не развивала в России линейку своих минивэнов, ограничиваясь лишь автомобилями популярного сегмента SUV. Но с легализацией в РФ параллельного импорта до нас постепенно начали «доезжать» модели, которые предлагаются во многих странах. Одним из интересных пополнений в этом классе стал компактвэн Hyundai Custin. 

CUSTIN Page Banner 1

Это 7-местная машина, оснащенная турбомотором T-GDI рабочим объемом 1,5-литра. Максимальная мощность этого двигателя равна 170 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 253 Нм. Ассистирует силовой установке Custin 8-диапазонная автоматическая коробка передач и безальтернативный передний привод.

custin highlights 1120x600 5 1

Страна, из которой осуществляется ввоз вместительного минивэна Hyundai, не называется, но не исключено, что поставки организовали из соседнего Казахстана. Там в апреле этого года (на заводе Hyundai Trans в Алмате) была начата сборка минивэнов Custin для продаж в пределах самой РК.

Читают на Daily-Motor.Ru
seats 544x360 2 1

Учитывая сложность и дороговизну таких поставок, стоимость Hyundai Custin в России заметно превосходит цену этой модели в том же Казахстане.

news custin 3

Если в стране сборки за эту машину просят от 15 миллионов 490 тысяч тенге (порядка 2,9 миллиона рублей), то за ввезенные по «серым» схемам минивэны придется заплатить минимум 3 миллиона 890 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Hyundai

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+