Владелец Hyundai пожаловался на два сломавшихся автомобиля: ему посоветовали купить Mazda или Toyota

Hyundai делает одни из лучших автомобилей по некоторым параметрам, но, как у всех автопроизводителей, отдельные его модели имеют определенные проблемы с технической частью. Недавно о них рассказал владелец «Хендэ» и получил неожиданный совет от сочувствующих.

Пользователь соцсети «TikTok» Брайан МакВильямс опубликовал в аккаунте «@meanagedaydream» видеоролик, в котором рассказал о своем личном опыте эксплуатации машин Hyundai:

«Моей первой машиной была Sonata – она сломалась, двигатель перестал работать посреди автострады, когда мы ехали на ней с дочерью. В Hyundai отказались устранять проблему даже несмотря на то, что автомобиль находится на гарантии, а его двигатель включен в отзывную кампанию. Мне говорят, что это моя вина».

Но, как оказалось впоследствии, почти сразу после этого мужчина столкнулся с еще одним неприятным моментом, связанным уже с другой моделью Hyundai. В ролике он рассказывает следующее:

«Сейчас я нахожусь в Hyundai Santa Fe, который купила моя жена. Угадайте, что? Двигатель просто снова заглох. Я и моя дочь снова в машине, в Hyundai, на обочине, ждем эвакуатор». Читают на Daily-Motor.Ru В Москве собрали самый большой карданный вал в мире

Видео постепенно набирает просмотры и комментарии, некоторые из которых звучат крайне необычно.

Один из пользователей, явно использующий сарказм, посоветовал владельцу Hyundai купить очередной автомобиль этой марки, тогда как другой предложил обратить внимание на Mazda, назвав ее машины очень надежными:

«Я работаю механиком в дилерском центре Mazda. Очень рекомендую Mazda CX-5 или даже CX-50. Это очень надежный бренд!».

Замкнуло список комментариев предложение автору ролика купить Toyota и никогда не быть разочарованным.