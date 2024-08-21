Владелец Hyundai пожаловался на два сломавшихся автомобиля: ему посоветовали купить Mazda или Toyota

Hyundai делает одни из лучших автомобилей по некоторым параметрам, но, как у всех автопроизводителей, отдельные его модели имеют определенные проблемы с технической частью. Недавно о них рассказал владелец «Хендэ» и получил неожиданный совет от сочувствующих.
Пользователь соцсети «TikTok» Брайан МакВильямс опубликовал в аккаунте «@meanagedaydream» видеоролик, в котором рассказал о своем личном опыте эксплуатации машин Hyundai:
Но, как оказалось впоследствии, почти сразу после этого мужчина столкнулся с еще одним неприятным моментом, связанным уже с другой моделью Hyundai. В ролике он рассказывает следующее:
Видео постепенно набирает просмотры и комментарии, некоторые из которых звучат крайне необычно.
Один из пользователей, явно использующий сарказм, посоветовал владельцу Hyundai купить очередной автомобиль этой марки, тогда как другой предложил обратить внимание на Mazda, назвав ее машины очень надежными:
Замкнуло список комментариев предложение автору ролика купить Toyota и никогда не быть разочарованным.