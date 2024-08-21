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«Убийца» Land Cruiser от Nissan засветился в Дубае

Несмотря на близость официальной премьеры он по-прежнему в тяжелой маскировке

Текст: Алексей Шмидт
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Несмотря на старт рекламной кампании, в рамках которой Nissan постепенно раскрывает детали дизайна нового поколения внедорожника Patrol (Y63), японский автопроизводитель продолжает тесты прототипа этой модели. Накануне Patrol 2025 был замечен в плотном камуфляже на дорогах Дубая (ОАЭ). 

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Ранее японцы показали отдельные элементы экстерьера машины, продемонстрировав большую решетку радиатора, задние фонари и дизайн колес, а выложенный в Сеть на днях шпионский снимок демонстрирует общий силуэт автомобиля.

Ожидается, что в новой генерации «Патрол» будет крупнее, чем его предшественник. Аналогичная трансформация произошла с его родственником в лице Infiniti QX80, который получил увеличенные габариты в сравнении с предыдущей итерацией. 

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2025 Nissan Patrol Y63 spyshot 1

По слухам, под капотом нового Patrol больше не будет мотора V8. Как и в случае с Infiniti QX80, машине может достаться 3,5-литровый двигатель V6 с турбонаддувом, работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. В «Инфинити» он выдает около 450 лошадиных сил и 702 Нм. Вероятно, что в Patrol эти характеристики будут сохранены. 

Официальный запуск внедорожника Nissan, который прочат в главные конкуренты для Toyota Land Cruiser, запланирован на 3 сентября. 

Фото:Nissan, соцсети

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