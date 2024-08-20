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Новый ультрабюджетный кроссовер Kia подловили во время тестов

Опубликованы свежие шпионские фото

Текст: Михаил Романченко
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Kia разрабатывает новый микрокроссовер, который обещает стать самым доступным представителем гаммы SUV этой марки. Тесты машины начались еще в прошлом году и идут полным ходом. На днях прототип пока безымянного вседорожника корейского бренда засняли на дорогах Индии.

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Шпионские снимки указывают на то, что новинка Kia будет иметь вертикальную посадку с большим дорожным просветом. Ей достанутся вертикально расположенные светодиодные фары и задние фонари, рейлинги на крыше, а также объемные стеклянные окна с характерными изломами.

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Судя по фотографии интерьера, внутри бюджетника можно ожидать наличие двухспицевого руля и широкого дисплея, объединяющего в себе экраны цифровой приборной панели и мультимедийной системы.

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Ходят слухи, что машину назовут Clavis или Syros. Оба этих имени ранее были запатентованы Kia в Индии в качестве потенциальных наименований для новой модели.

Технические данные автомобиля все еще засекречены, но есть основания полагать, что машине достанутся как бензиновые, так и электрифицированные силовые агрегаты. 

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Премьера нового ультрабюджетного кроссовера Kia состоится в конце 2024 года, а в продажу на международный рынок он выйдет в начале 2025-го года. 

Фото:CARS24

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