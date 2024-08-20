Семиместная Hyundai Creta готова к первому рестайлингу

Корейский концерн Hyundai готовится к официальной премьере рестайлингового кроссовера Alcazar. Автомобиль, представляющий собой 7-местный вариант бестселлера Creta, обещают показать уже 9 сентября. Накануне об этой модели стали известны почти все подробности.

Ожидается, что трехрядный «паркетник» получит незначительные косметические изменения и расширенный список функций, тогда как техническая часть, вероятно, останется нетронутой.

Большинство перемен в экстерьере должны затронуть переднюю часть автомобиля, которую подгонят под современный вид кроссовера Creta. У машины появится слегка измененная решетка радиатора и бампер, но раздельная оптика сохранит свою конфигурацию.

Боковой профиль будет пересмотрен за счет новых легкосплавных колесных дисков и другой облицовки, а корма получит минимальные доработки, которые включат только иной дизайн фонарей и двери багажника.

В салоне 7-местный Hyundai Alcazar и вовсе будет копировать все решения оригинальной пятиместной «Креты» за исключением наличия у него третьего ряда сидений.

Продавать новинку, по слухам, собираются с прежней линейкой двигателей и трансмиссий, которая включает в себя бензиновый «атмосферник» и турбомотор, дизель, а также 6-ступенчатую МКПП, 6-диапазонный «автомат» и 7-скоростной «робот» DCT. Привод машины, как и прежде, будет только передним.