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Toyota Celica и MR2 ожили с помощью компьютерной графики

Премьеры возрожденных моделей ждут в ближайшие годы

Текст: Михаил Романченко
toyota celica gt and mr2 grmn come to cgi life across imagination land with 400 600 hp 238601 1 1

Toyota нацелилась на возвращение своей спортивной линейки автомобилей. В ближайшие годы ее модельный ряд пополнится возрожденной Celica и MR2, проекты создания которых постепенно обрастают подробностями.

На днях дизайн-студия «Halo oto» провела анализ всей имеющийся об этих моделях информации, подготовив свежие рендерные изображения как Celica, так и MR2 с помощью компьютерной графики.

toyota celica gt and mr2 grmn come to cgi life across imagination land with 400 600 hp 9 1
Toyota Celica

Как можно наблюдать на получившихся картинках, обеим спортивным моделям предстоит получить футуристичный дизайн, который будет акцентировать на их гоночной составляющей.

Читают на Daily-Motor.Ru

Одной из общих черт автомобилей станет наличие больших колес, помимо которых оба автомобиля получат скрытые в кузовах дверные ручки. 

toyota celica gt and mr2 grmn come to cgi life across imagination land with 400 600 hp 10 1
Toyota MR2

Инсайдеры утверждают, что возвращение Celica и MR2 запланировано на Токийский автосалон 2025 года. MR2 сохранит корни хардкорной модели, в то время как Celica расположится в классе GT (на ступень выше GR Supra). 

Согласно последним слухам, оба автомобиля будут оснащены абсолютно новым 2-литровым турбомотором, который может стать самым мощным в мире в своем объеме, а его отдача будет варьироваться в пределах 400-600 лошадиных сил. 

Фото:Halo oto

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