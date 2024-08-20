Toyota Celica и MR2 ожили с помощью компьютерной графики

Toyota нацелилась на возвращение своей спортивной линейки автомобилей. В ближайшие годы ее модельный ряд пополнится возрожденной Celica и MR2, проекты создания которых постепенно обрастают подробностями.

На днях дизайн-студия «Halo oto» провела анализ всей имеющийся об этих моделях информации, подготовив свежие рендерные изображения как Celica, так и MR2 с помощью компьютерной графики.

Toyota Celica

Как можно наблюдать на получившихся картинках, обеим спортивным моделям предстоит получить футуристичный дизайн, который будет акцентировать на их гоночной составляющей.

Одной из общих черт автомобилей станет наличие больших колес, помимо которых оба автомобиля получат скрытые в кузовах дверные ручки.

Toyota MR2

Инсайдеры утверждают, что возвращение Celica и MR2 запланировано на Токийский автосалон 2025 года. MR2 сохранит корни хардкорной модели, в то время как Celica расположится в классе GT (на ступень выше GR Supra).

Согласно последним слухам, оба автомобиля будут оснащены абсолютно новым 2-литровым турбомотором, который может стать самым мощным в мире в своем объеме, а его отдача будет варьироваться в пределах 400-600 лошадиных сил.