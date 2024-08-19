Электрический Ford Puma станет самым дешевым EV-кроссовером компании: первые изображения

Ford готовит к официальной премьере новый кроссовер Puma EV. «Паркетнику» предстоит стать полностью электрическим и оказаться самым доступным представителем линейки SUV-EV в гамме бренда. Аккумуляторная версия «Пумы» должна появиться до конца 2024 года, но чего ждать от ее дизайна уже известно. Рендеры новинки накануне подготовили художники журнала «Motor1».

Puma EV считается чрезвычайно важной моделью для Ford, ведь ей придется навязать борьбу таким популярным автомобилям этого класса как Volvo EX30, Smart #1 и Jeep Avenger.

В основу виртуальной реконструкции Puma EV легли шпионские фотографии этой модели, собранные в Сети за последние месяцы. Ожидается, что построенный на платформе Gen-E «паркетник» переживет незначительные изменения по сравнении со своим вариантом с ДВС, но некоторые элементы машины должны сделать ее узнаваемой.

В первую очередь это отсутствие как таковой решетки радиатора, которая электрокару попросту не нужна. Благодаря этому решению инженерам удается улучшить аэродинамику машин.

Также нельзя исключать появление у Puma EV специфической графики светотехники и бамперов, переделанных таким образом, чтобы по-другому справляться с воздушным потоком и охлаждением тормозов, а также аккумулятора, расположенного в полу.

Другие отличия электрической «Пумы» от кроссовера с двигателем внутреннего сгорания должны включить в себя иные легкосплавные колеса, а также иной дизайн приборной панели в салоне.

Ford еще не раскрыл подробностей о силовом агрегате новинки, но если ориентироваться на слухи, то кроссоверу достанется тот же агрегат на 136 лошадиных сил, который используется на передней оси фургона E-Transit Courier. Самые мощные версии Puma EV могут задействовать электрический двигатель на 215 л.с., а также два электромотора с отдачей более 265 «сил».

Емкость батареи машины может составить 50 или 60 кВт/ч, обеспечив ему запас хода около 400-450 километров, а цена должна оказаться равна примерно 38 тысячам евро или 3,7-миллионам рублей по действующему курсу.