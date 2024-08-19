Новый Kia Sportage (2026): чем удивит обновленный корейский бестселлер

Приближается момент, когда Kia проведет плановое обновление актуального поколения своего бестселлера Sportage. Самый продаваемый кроссовер корейской марки в мире готовится пройти через процедуру рестайлинга, которая привнесет ряд изменений в его дизайн, а также, возможно, несколько перемен в список оснащения.

Журнал «CarsCoops» опубликовал свежие шпионские фото реформенного Sportage 2026, попутно подготовив рендеры этой модели без какого-либо камуфляжа.

На снимках и компьютерных изображениях видно, что машину ждут несущественные изменения в экстерьере. Главным образом они затронут переднюю часть кузова, где поменяется конструкция светотехники, а также будет модернизирована решетка радиатора и бампер.

Что касается кормы, то там ждут появления новых фонарей С-образной формы, перелицованного бампера с более узкими отражателями и фальшнакладкой.

Изменения в салоне машины, по слухам, должны свестись к появлению в новом Sportage нового экрана, объединяющего под одним стеклом дисплей мультимедиа и цифровой комбинации приборов. Его диагональ может составить 12,3-дюйма.

Технически с обновлением «Спортейдж» останется почти без перемен. Актуальная гамма моторов этой модели включает 2,5-литровую «четверку» мощностью 187 л.с., а также гибрид на базе 1,6-литрового турбомотора на 227 «сил» и подключаемый гибрид мощностью 261 лошадиную силу. На некоторых рынках машину продают также с 2-литровым «дизелем», развивающем 183 л.с. и 416 Нм крутящего момента.

Кроссовер сохранит опцию полного привода и продолжит конкурировать с такими соперниками как: Toyota RAV4, Honda CR-V, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson и Subaru Forester.