Новый рамный пикап Kia обзавелся свежими подробностями

Kia продолжает работать над приближением одной из ее главных премьер следующего года – нового рамного пикапа. Машина, для которой уже выбрали название Tasman, дебютирует в начале-середине 2025-го, но подробностей о ней пока не так много, как хотелось бы.

Впрочем, на днях один из топ-менеджеров «Киа» раскрыл сразу несколько тайн о новом Tasman. И они могут вызвать большой интерес у тех, кто ждет эту машину в продаже на своем рынке.

По словам генерального директора компании Kia Australia Дэмиена Мередита, проект находится на финальной стадии. Это будет рамный утилитарник, который собираются продавать сразу в нескольких вариантах оснащения:

Кроме того этот же специалист подтвердил, что продавать Kia Tasman будут не только с дизельным двигателем, но и бензиновым.

В качестве мотора на тяжелом топливе должен выступить 2,2-литровый агрегат на 201 л.с. (440 Нм), известный по Sorento и Carnival. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач или «механикой».

Что касается бензинового варианта Tasman, то здесь, если верить слухам, может выступить 2,5-литровый турбомотор на 285 л.с. и 420 Нм.

В качестве конкурентов для своей новинки в Kia видят ни много ни мало бестселлеров этого сегмента, таких как Toyota Hilux и Ford Ranger.