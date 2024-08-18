Любимый седан россиян вернулся по новой цене

В гамме Honda есть несколько седанов, которые сильно полюбились россиянам за долгие годы их присутствия на нашем рынке. Один из них – 4-дверка Accord, покинувшая Россию вместе с «Хондой» в январе 2022 года. Недавно усилиями параллельных импортеров машина вернулась на наш рынок, но уже совсем не по той цене, которая была раньше.

По информации Daily-Motor.Ru, «серый» дилер из Перми, специализирующийся на альтернативном импорте, привез в РФ новые седаны Honda Accord.

Автомобили 2024 года выпуска (11 поколения), доехавшие до нашей страны, представлены в комплектации Flagship Anniversary. Их оснащение включает в себя 2-литровый бензиновый мотор, работающий в составе гибрида.

Максимальная отдача ДВС и электромотора составляет 204 лошадиные силы, а в качестве коробки передач предложен исключительно бесступенчатый вариатор CVT.

Параллельно импортированные Honda Accord периодически ввозили в Россию с 2023 года. Цены на них варьировались в пределах 3 миллионов 250 тысяч рублей – 4 миллионов 990 тысяч рублей. Но на этот раз вернувшийся в РФ популярный японский седан стоит еще дороже.

За машину 2024 года выпуска просят минимум 5 миллионов 96 тысяч рублей.