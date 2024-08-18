Если Bugatti выпустит внедорожник, то он будет таким 

Многие люксовые бренды, такие как Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini и даже сама Ferrari, полюбили внедорожники из-за их высокой рентабельности. Но в мире есть один автопроизводитель помимо McLaren, который все еще сопротивляется этим «песням сирен». И это не кто иной, как Bugatti.

Французский бренд, похоже, не собирается разрабатывать собственный кроссовер или внедорожник даже несмотря на то, что эта модель могла бы стать хитом среди миллиардеров. Независимый дизайнер Сайдин Османцевич решил воспользоваться возможностью и создал компьютерную визуализацию внедорожника Bugatti, который назвал Spartacus.

Машина на рендерах получила впечатляющий дизайн с массивной подковообразной решеткой радиатора и С-образной подоконной линией. Дополняют общую картину большие легкосплавные колеса с уникальным рисунком и высокая поясная линия, а также «впалый» задний бампер с продвинутым диффузором снизу.

Автор этой фантазии уверен, что под капотом такого Bugatti расположилась бы подключаемая гибридная система мощностью 1800 лошадиных сил, которая досталась Tourbillon.

Она состоит из 8,3-литрового мотора V16 с отдачей в 1000 л.с., который дополняется тремя электрическими агрегатами (два на передней оси и один сзади). Совместно они обеспечивают отдачу в еще 800 л.с. и питаются от батареи емкость 25 кВт/ч.

Tourbillon в таком оснащении разгоняется от 0 до 60 километров в час всего за 2 секунды, но у Spartacus эта цифра из-за большего веса и худшего аэродинамического коэффициента оказалась бы немного выше.