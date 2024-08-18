Второе поколение Kia Seltos показалось на неофициальных изображениях 

Линейка моделей Kia сегодня насчитывает огромное количество кроссоверов, которые ждут плановой модернизации. Один из них – бестселлер Seltos. «Паркетник» долгое время предлагался на российском рынке, поэтому хорошо знаком нашим покупателям. С момента его премьеры прошло пять лет, а это значит, что второе поколение машины находится уже не за горами.

Приоткрыть занавесу тайны о нем решили журналисты «TopElectricSUV», подготовившие реалистичные рендеры Seltos 2 генерации, а также раскрывшие о нем свежие подробности.

По мнению авторов изображений нового «Селтос», машину ждет эволюция дизайна. Машине должен достаться новый фирменный стиль марки, заключающийся в необычной форме оптики с Г-образными светодиодами, а также ярко выраженной решетке радиатора над которой расположится текстовое название марки.

Другие внешние изменения популярного корейского компакт-кроссовера включают в себя появление у него серебристых накладок на бамперах и дверях, а также использование так называемых «потайных» дверных ручек, интегрированных в кузов и вытаскивающихся наружу при нажатии.

Никаких подтвержденных технических характеристик о проекте второго «Селтос» пока нет, но ходят слухи, что машина станет гибридом. В качестве силовой установки в ней может быть задействован агрегат, использующийся сейчас в моделях Kia Niro и Hyundai Kona. Речь идет об 1,6-литровом ДВС, состыкованным с электрическим двигателем. Максимальная отдача такого тандема равна 141 л.с.

Презентацию второй итерации Kia Seltos ждут в начале 2026 года.