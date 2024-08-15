Возрожденная Toyota MR2 получит мощность 400 л.с.

Вслед за слухами о возвращении купе Celica инженеры Toyota начали разработку автомобиля со среднемоторной компоновкой и полным приводом, который может оказаться новым MR2.

Японский портал «Best Car» сообщает о том, что «тойотовцы» хотят выпустить машину с 2-литровым неэлектрифицированным 4-цилиндровым двигателем, производительность которого составит порядка 400 л.с. Его же собираются использовать в проекте новой Celica, премьеру которой ждут в 2025 году.

В отчете издания говорится, что автомобиль может получить полный привод. В частности речь идет о системе GR-Four, которая ранее была использована в проекте GR Corolla.

Если эта информация подтвердится, то новая генерация MR2 сильно отодвинется от предшественника, ведь буква «R» в ее названии ранее означала «задний привод».

Японские инсайдеры уверяют, что связку новому 2-литровому ДВС в случае с воскрешенным MR2 составит либо 6-скоростная механическая коробка передач, либо 8-диапазонный «автомат», который только недавно дебютировал в GR Corolla 2025.

Несмотря на отдаленные перспективы премьеры этой модели журналисты предполагают, что машина будет стоить почти 70 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей) и предлагаться исключительно в Японии.