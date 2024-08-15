Toyota начала продавать пуленепробиваемые Corolla и Hilux в Бразилии

Что первое приходит в голову, когда речь заходит о пуленепробиваемых автомобилях? Вероятно, многие думают о Cadillac Escalade или роскошном седане BMW 7-Series, а также Mercedes-Maybach S-Class. Но в Бразилии такой же уровень защиты своих машин теперь могут получить даже владельцы Corolla благодаря одной дилерской опции.

Высокий уровень преступности в Латинской Америке подпитывает растущий спрос на автомобильную безопасность, что выливается в необычные предложения автосалонов своим клиентам.

Toyota Brazil сотрудничает с местными экспертами по бронированию Avallon, Carbon, Evolution Blindagens и Parvi Blindados. Опция доступна как для новых машин, так и для подержанных.

Заинтересованные клиенты могут связаться со своим местным дилерским центром Toyota, чтобы отправить свой автомобиль в выбранную ими компанию по бронированию еще до получения доставки.

Список совместимых с броней моделей включает в себя седан Corolla, кроссовер Corolla Cross, пикап Hilux и внедорожник SW4 (Fortuner). То же самое относится и к подержанным автомобилям, если они не старше 2020 модельного года и проходят предварительную оценку у дилера Toyota.

Компании усиливают кузова таких машин специализированными составами и устанавливают более толстые стекла, что делает автомобиль более безопасным в случае нападения.

Утверждается, что броня рассчитана на то, чтобы выдержать выстрелы из стрелкового оружия и другого оружия, такого как удары биты или металлическими трубами.

Стоимость опционального обновления остается неизвестной, но поставщики этой услуги предоставляют 5-летнюю на установку брони и 5- или 10-летнюю гарантию на материалы в зависимости от конкретных компонентов.