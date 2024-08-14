Самый дешевый кросс-купе в мире начали поставлять в Японию

В прошлом году Suzuki представила свой новый автомобиль, получивший имя Fronx. Машина оказалась самым доступным кросс-купе на планете, но не была предназначена для Японии, продаваясь только в Индии, а также на других развивающихся рынках вроде Латинской Америки, стран Африки и Ближнего Востока. В какой-то момент Fronx стал доступен даже в России (машины ввозили к нам по параллельному импорту).

Чуть позже выяснилось, что японскому купеобразному «паркетнику» предстоит все же добраться до родного для себя рынка – Японии.

Накануне эта информация подтвердилась фотографией с партией автомобилей в количестве 1600 единиц, готовых к отгрузке из Индии в «Страну восходящего солнца».

Suzuki Fronx стала второй моделью индийского офиса этой марки (Maruti), которую ввозят в Японию. Ранее это произошло с хэтчбеком Baleno, экспорт которого начался в 2016 году.

В продажу в Японии кроссовер Suzuki Fronx поступит этой осенью. Цена на него пока не объявлена, но она практически наверняка окажется выше, чем стоимость этой модели в Индии (от 750 тысяч рупий или почти 800 тысяч рублей).